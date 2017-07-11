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منوعات|بريطانيا

شاهد: بريطانيون يقفزون من ارتفاع 22 ألف قدم لدعم الوحدة

11/7/2017

قفز 4 بريطانيين بمظلاتهم فوق شاطئ كيني رغبة في تسجيل رقم قياسي عالمي ودعوة مواطني بلدهم للوحدة بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوربي.

وقفز بيت شاروود- سميث وجاري لينكولن-هوب وبيت تشيك وأولي أيلوت من ارتفاع تجاوز 22 ألف قدم على الشاطئ الكيني، الخميس، بهدف تسجيل رقم عالمي لأعلى قفزة "عارية" بمظلة.

وقال الأسكتلندي شاروود سميث البالغ من العمر 43 عاما إنهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي وإنهم فقط يريدون تعزيز الجوانب الإيجابية.

وقالوا " "إنجلترا وأيرلندا وويلز وأسكتلندا — نحن جميعا في أفضل حال معا".

غير أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تقول إن "القفز عاريا بمظلة" ليس ضمن الفئات المدرجة بها، لكن جيف داوسون الذي أسس "جمعية القفز العاري" الأمريكية قال إن أكبر ارتفاع يعرفه لقافزين عراة بالمظلة هو 18 ألف قدم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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