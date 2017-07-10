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منوعات|ألمانيا

صبي يوزع آلاف اليورو على المارة لسبب غريب

صبي ألماني يوزع أكثر من 4500 يورو على المارة لإسعادهم
صبي ألماني يوزع أكثر من 4500 يورو على المارة لإسعادهم
10/7/2017

تحقق الشرطة الألمانية في قضية غريبة لصبي يبلغ من العمر 13 عامًا، وزّع آلاف اليورو على المارة في الشارع، السبت، لتحقيق السعادة.

وقالت الشرطة إن الصبي، من بلدة باد تولز بولاية بافاريا الجنوبية، كان يوزع على المارة مبالغ مالية تتراوح بين  100 و 2400 يورو (2740-110 دولار).

وأبلغ عدد من المارة، الذين حصلوا على مبالغ مالية، السلطات في وقت لاحق عن الواقعة، إذ تم تسليم 4500 يورو إلى مركز الشرطة المحلي.

وعثر ضباط في وقت لاحق على الصبي في الشارع، وبحوزته كمية كبيرة من النقود، واعترف بأنه أخذ المال من منزل عائلته، لإسعاد الناس.

ونقلت صحيفة " سودويتش تسايتونغ" عن الشرطة المحلية قولها إن والديه لم  يتأثرا كثيرًا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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