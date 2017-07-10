صبي يوزع آلاف اليورو على المارة لسبب غريب

تحقق الشرطة الألمانية في قضية غريبة لصبي يبلغ من العمر 13 عامًا، وزّع آلاف اليورو على المارة في الشارع، السبت، لتحقيق السعادة.

وقالت الشرطة إن الصبي، من بلدة باد تولز بولاية بافاريا الجنوبية، كان يوزع على المارة مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 2400 يورو (2740-110 دولار).

وأبلغ عدد من المارة، الذين حصلوا على مبالغ مالية، السلطات في وقت لاحق عن الواقعة، إذ تم تسليم 4500 يورو إلى مركز الشرطة المحلي.

وعثر ضباط في وقت لاحق على الصبي في الشارع، وبحوزته كمية كبيرة من النقود، واعترف بأنه أخذ المال من منزل عائلته، لإسعاد الناس.

ونقلت صحيفة " سودويتش تسايتونغ" عن الشرطة المحلية قولها إن والديه لم يتأثرا كثيرًا.