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شاهد: مقدسيات يحوّلن حبهن للنباتات إلى مشاريع

10/7/2017

يستغل عدد من النساء الفلسطينيات في المدينة القديمة بالقدس مهاراتهن في العناية بالحدائق في مبادرة للقيام بعمل يهدف إلى مساعدتهن في دخول سوق العمل المحلية.

وبفضل الدعم التعليمي الذي تقدمه جمعية مركز برج اللقلق المجتمعية، استغلت ثماني نساء الفرصة للتدريب على أعمال البستنة ورعاية مزروعات الحدائق على مدى ثلاث سنوات، كما تلقين أيضا تدريبات في مجال الأعمال.

وأتمت النساء الثماني مرحلة التدريب أخيرا.

وقالت رولا نجم، وهي مساعد إداري في جمعية برج اللقلق إن الهدف من المشروع هو دعم النساء اقتصاديا وتحقيق دخل مادي لهن.

ويشعر كثير من النساء اللائي يجدن صعوبة في تدبير أمور معيشتهن بالسعادة للحصول على فرصة لتعلم المزيد حول زراعة النباتات لتحقيق أهداف مالية.

وتقول سميحة دباغ، إحدى المشتركات، إنهن حصلن على تدريب جيد على يد مهندس زراعي، وإن المشروع يمثل بداية جيدة لهن.

وتثق هؤلاء النساء في قدراتهن ويشعرن بالأمل في مستقبل مشاريع الصوبات الزجاجية.

وقالت المشتركة في المشروع فايزة خرابتاوي إنهن يطمحن في أن يكبر المشروع وأن يستطعن التوسع في مشاريع أخرى، وزيادة دخولهن.

وتمول المشروع مؤسسة المبادرات الخيرية الأوربية وتقوم بتنفيذه جمعية برج اللقلق.

المصدر : رويترز
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