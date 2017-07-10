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منوعات|إسبانيا

شاهد: مغامران يدخلان غينيس بأطول فترة قفز في "ألعاب الرياح"

10/7/2017

حطم المغامران ستيف ميليت ومانو سارازين الرقم القياسي العالمي لأطول فترة قفز حر في الأماكن المغلقة المعروفة باسم رياضة "ألعاب الرياح"، في إسبانيا الجمعة.

وأجريت المسابقة في نفق الرياح العمودي "ويندور" في بلدة إمبوريابرافا شمال إسبانيا.

وحلق كل من ميليت وسارازين دون انقطاع لمدة سبع ساعات و 15 دقيقة و 13 ثانية للتغلب على الرقم القياسي العالمي السابق "سبع ساعات وخمس ثوان" الذي سجل العام الماضي في دبي من قبل مات منتينغ وهند صالح.

وانضم أكثر من 20 متسابق إلى ميليت وسارازين بشكل دوري خلال الرحلة التي جمعت الأموال لصالح منظمة فاميلي ليسبور تشاريتي التي تساعد عائلات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأسفرت هذه النتيجة رسميًا عن ثلاثة قضاة في الاتحاد الدولي للملاحة الجوية وممثل عن رابطة غينيس للأرقام القياسية.

والقفز الحر في الأماكن المغلقة أو رياضة ألعاب الرياح، لا تعترف بالجاذبية، وتعتمد على المراوح العملاقة التي تخلق تيارًا صاعدًا في مساحة عمودية محاطة بالزجاج حيث يمكن للحاضرين في الخارج مشاهدة المتسابقين بالداخل وهم ينزلقون بإيقاع وحركات مختلفة ومميزة في الهواء، ويرتدي المتنافسون بالداخل خوذات ونظارات واقية وملابس وقائية لامعة.

المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز
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