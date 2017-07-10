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شاهد: سباق سيارات على الطرق الوعرة غربي الهند

10/7/2017

تجمع ما لا يقل عن 40 مغامر لخوض "سباق السيارات على الطرق الوعرة" في مدينة فادودارا بغرب الهند، الأحد، لاختبار قدراتهم على القيادة.

وأقيم السباق في مسار طين طبيعي تم إنشاؤه بعد هطل الأمطار الموسمية في قرية امباد التي تبعد حوالى 14 كيلومترًا عن المدينة.

وقد نُظم هذا الحدث ليوم واحد من قبل "بارودا" لسباق السيارات بالتعاون مع "فادودارا" 4*4 باثفيندرز.

وأشار المنظمون إلى أن المتسابقين جاءوا من أجزاء مختلفة من ولاية غوجارات بما فيها مدن سورات، وأحمد أباد، وفادودارا. 

وقالت إيشا، الأنثى الوحيدة التي شاركت في هذا الحدث، إنها تهدف إلى اختبار مهارات سباق السيارات للسائق في غياب ملامح الطرق وفي ظل التضاريس الصعبة.

وتم تصنيف الحدث إلى 10 مراحل، مع مستوى الصعوبة المتزايدة في كل مرحلة، وقد تقرر الفائز على أساس المعوقات ومدة السباق.

المصدر : رويترز
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