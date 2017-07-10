البث الحي
منوعات|اليابان

شاهد: حوض فني يمزج بين الأسماك الذهبية والأضواء الساحرة

10/7/2017

استخدم فنان ياباني 8000 من الأسماك الذهبية والمخلوقات البحرية الأخرى، في أحواض مزينة بالأضواء الساطعة لتكوين مشهد بصري أخاذ اجتذب عشرات الآلاف في طوكيو.

ويضم المعرض المتنقل للفنان هيدتومو كيمورا وهو بعنوان "حوض أسماك فني" حوالي 5 آلاف سمكة ذهبية و3 آلاف من الكائنات البحرية الأخرى مثل حصان البحر، في 130 حوضًا مضاءة بمصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (ليد) والتي تشبه الخرز بأشكال وألوان وأحجام متنوعة.

وتضفي أضواء الليد طيفًا من الألوان على الصور المتحركة في المعرض في ظل خلفية موسيقية ومن بينها لقطة لتساقط إحدى زهور الكريز التي تعرف باسم ساكورا في هدوء.

وقال كيمورا على هامش المعرض "أردت تقديم تكوين فني حي باستخدام أسماك حقيقية بدلا من الخامات أو الصور"، ويقدم كيمورا تكوينات مماثلة عدة مرات على مدى العام ويتنقل بها في ربوع اليابان.

وابتكر كيمورا معرض "حوض أسماك فني" بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء تقديمه لهذه التكوينات الفنية، وسيقام المعرض في مدينة كيوتو الغربية خريف هذا العام.

ويضم معرض هذا العام المئات من مختلف أنواع الأسماك الذهبية التي تسبح في أحواض على شكل فقاقيع مصنوعة من عدسات مكبرة ومغطاة بأشرطة من الدانتيل أو تأخذ شكل المصابيح اليابانية التقليدية وغيرها.

ويقام المعرض في قاعة نيهونباشي ميتسوي حتى 24 سبتمبر/أيلول.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)