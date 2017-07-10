شاهد: انتشار واسع لباندا شهير "جُرد" من سرواله

تداول نشطاء مواقع التواصل في الصين مقطع فيديو التُقط عام 2008 لدب الباندا العملاق "يوان شياو" بعد إزالة جميع الشعر في الجزء السفلي من جسده لعلاجه من جرح ليبدو وكأنه جُرد من سرواله.

وأظهر الفيديو الذي التُقط في قاعدة بحوث تشنغدو لتربية الباندا العملاقة بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين عام 2008، الباندا واقفًا على رجليه الخلفيتين وقد أزيل الشعر تماما عنهما.

وأصبح الباندا العملاق بين عشية وضحاها أكثر شهرة على الرغم من تصوير الفيديو منذ 9 سنوات، إذ حظي الفيديو بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي بالصين.

وفى ذلك الوقت، كان يوان شياو قد أصيب خلال معركة مع "عصابة" الباندا عندما كان يعيش في قاعدة بحوث تشنغدو، وكان على الأطباء البيطريين أن يحلقوا رجليه الخلفيتين من أجل علاج الجرح بشكل صحيح، وبالتالي تم تجريده من سرواله.

يذكر أن يوان شياو الذى يعيش الآن في حديقة حيوان بمدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين، لم يحظ بالاهتمام الذى يستحقه، ولم يشتهر بهذا القدر إلا بعد انتشار هذا الفيديو الذي أظهر ساقيه العاريتين.

يشار إلى أنه في عام 2008 لم يكن الإنترنت في متناول الجميع في الصين كما هو الحال عليه الآن، ما قد يعد سببًا في عدم انتشار الفيديو آنذاك، حتى المربي الخاص بالباندا لم يكن يعرف عن هذا الفيديو من قبل، لكنه لم يكن يحب أن يشتهر الباندا بسبب تجريده من سرواله.

وقال دوان ميلينغ، مربي الباندا مع حديقة حيوان تشينغداو "انتقل يوان شياو إلى هنا بصحة جيدة، لم نكن نعرف أن لديه مثل هذه التجربة حين رأينا الفيديو، اتصلنا بقاعدة بحوث تشنغدو لتربية الباندا العملاقة للتحقق من ذلك، وأكدوا أن يوان شياو هو في الواقع ذلك الذي جُردت منه السراويل".

وقال بعض الزوار في حديقة الحيوان، إن الباندا منذ ذلك الحين أصبحت خفيفة الحركة.

وقال أحد الزوار "ربما نما الشعر بعد ذلك وأصبح أكثر اعتدالا بعد كل هذه السنوات، إذ تم تجريده من سرواله بسبب معركة العصابات".

والباندا العملاق في حالة صحية جيدة الآن؛ ويمكنه تسلق الأشجار بكل حرية والوقوف على الجدران، ونما شعره من جديد مغطيًا ظهره والندوب التي كانت على ساقيه.

يذكر أن حديقة حيوان تشينغداو استأجرت يوان شياو من قاعدة بحوث تشنغدو لتربية الباندا، وسوف يعود إلى مركز البحوث فور انتهاء المدة المحددة.