الأغذية عالية الدهون تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن اتباع نظام غذائي عالي الدهون قد يزيد من احتمال الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الدراسة أجراها باحثون في مستشفى كليفلاند كلينك بولاية أوهايو الأمريكية، ونشروا نتائجها (الإثنين) في دورية (Stem Cell Reports) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، حلل الباحثون الأورام الأولية في نماذج من الفئران المصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ووجد الباحثون أنه عند تنشئة الفئران على نظام غذائي عالي الدهون، زاد لديها نمو الخلايا الجذعية السرطانية في القولون، وهذه الخلايا الجذعية هي المحرك الرئيسي في نمو ورم خبيث.

وبالبحث، وجد الفريق أن الأغذية عالية الدهون ساعدت على نمو خلايا جذعية سرطانية أولية تدعى (JAK2-STAT3) في القولون والمستقيم.

ووجد الباحثون أيضًا أن كبح نمو هذه الخلايا لدى الفئران التي تغذت على الأطعمة عالية الدهون أدى إلى توقف انتشارها، ما يبشر بإمكانية تطوير أدوية جديدة لعلاج سرطان القولون والمستقيم.

وقال الباحثون إن نتائج هذه الدراسة تمكنهم من تطوير علاجات جديدة تعرقل نمو هذه الخلايا وتحد من التأثير السلبي لتناول نظام غذائي عالي الدهون، ومن ثم تقلل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وتتمثل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة بالزيوت "المهدرجة" مثل زيت النخيل وجوز الهند والزبدة والكريمة والدهون الحيوانية وجبن الماعز والشوكولاتة الداكنة وزيت السمك والمكسرات واللحوم المصنّعة.

كانت دراسات سابقة حذرت من الأغذية عالية الدهون، باعتبارها لا تؤدي إلى زيادة الوزن فقط، بل يمكن أن تحدث دمارًا في الدماغ، وتؤدي إلى ضعف الأداء الإدراكي.

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن سرطان القولون والمستقيم، هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة؛ إذ يُصيب أكثر من 95 ألف حالة جديدة سنويًا، كما أنه رابع سبب رئيسي للوفيات بالسرطان في جميع أنحاء العالم.