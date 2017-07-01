شاهد: لحظة هروب ركاب طائرة تصاعد منها الدخان

هرب أكثر من 174 راكبًا من داخل طائرة هندية، بعدما لاحظوا تصاعد الدخان منها قبيل إقلاعها من المطار في مدينة باتنا شرق الهند، الجمعة.

وأوقف الطيارون الرحلة، وتم إجلاء الركاب على متن الطائرة 6 إيه – 508 التابعة لشركة طيران "إنديغو" والمتجهة من باتنا إلى دلهي على الفور من خلال مخرج الطوارئ حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.

وقال الطبيب انشو انكيت، إن 20 شخصًا أصيبوا ولكن لم يصب أحد بجراح خطيرة، وقد تم تقديم كل العلاج اللازم للركاب.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ذكر بيان صادر عن شركة الطيران أنه تم إجلاء الرحلة في غضون 60 ثانية، بسبب تصاعد الدخان ويشتبه في مشكلة بأحد المحركات أدت لرفض انخفاض السرعة وحدوث خلل.

وقد تم الإبلاغ عن الحادث إلى هيئة تنظيم الطيران بالمديرية العامة للطيران المدني (دجسا) وبدأت إنديغو أيضًا تحقيقًا داخليًا.

وقد توقفت عمليات الطيران على المدرج الرئيسي للمطار لفترة وجيزة بعد هذا الحادث، ما أدى لتأخر عدة رحلات وانتظار العديد من القادة السياسيين في المطار كانوا متوجهين إلى دلهي.