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منوعات|إندونيسيا

شاهد: لحظة العثور على جثة مغامر ألماني فُقِد في سومطرة

1/7/2017

عثر فريق البحث والانقاذ الإندونيسي على جثة أحد المتنزهين الألمان، الجمعة، بعد أن فقد منذ 9 أيام بينما كان يتسلق جبل سيباياك في سومطرة الشمالية.

وقد سجل ولتر كلاوس، وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 49 عامًا، اسمه في 21 يونيو/حزيران ليبدأ تسلق القمة البالغة 2200 متر.

وقد عثر على الجثة في شلال يسمى دوا وارنا، الخميس، ولم يتمكن رجال الإنقاذ من إجلاء الجثة بعد يوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية والأرض الوعرة التي عرقلت العملية.

وأكد رئيس فريق البحث والإنقاذ، بودياوان، أنه سيتم البت في عملية تحقيق أخرى بين السلطات المحلية وأقارب المتوفى.

وجبل سيباياك هو واحد من 130 جبل بركاني نشط في إندونيسيا، وسجل آخر ثوران كبير له في عام 1881.

المصدر : رويترز
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