البث الحي
منوعات|تشيلي

شاهد: علماء ينتجون الوقود الحيوي من الطحالب

1/7/2017

أكد علماء في تشيلي إن الديزل الحيوي المصنوع من الطحالب يعمل على تشغيل الحافلات والشاحنات وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض بنسبة تصل إلى 80 %.

وقال العلماء إن الوقود الحيوي الذي ينتج من الطحالب يمكنه تشغيل العربات وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض بنسبة كبيرة تصل إلى 80 % مما قد يقلل التلوث في مدن كثيرة حول العالم تعاني منه مثل العاصمة سانتياغو.

وأوضح خبراء في قسم الهندسة الكيميائية والعمليات الحيوية بالجامعة الكاثوليكية في تشيلي أنهم زرعوا أنواعا من الطحالب واستخرجوا منها الزيت الذي يمكن تحويله إلى وقود حيوي بعد تخليصه من الرطوبة والشوائب.

وقال الباحث كارلوس سايز (لرويترز) إن الجديد في الأمر هو العزم لإنتاج هذا الوقود من الطحالب وهي من الكائنات الدقيقة.

ومعظم الوقود الحيوي الموجود في العالم مشتق من زيت الصويا.

ويقلل الوقود الحيوي الاعتماد على النفط، ويمكن استخراجه أيضا من دهون الحيوانات وزيت النخيل.

وقال سايز إن التحدي الرئيسي في المستقبل سيكون إنتاج كمية كافية من الطحالب.

وتوجد تشكيلة متنوعة من طحالب المياه العذبة والمالحة في تشيلي التي لها سواحل طويلة على المحيط الهادي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)