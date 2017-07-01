شاهد: علماء ينتجون الوقود الحيوي من الطحالب

أكد علماء في تشيلي إن الديزل الحيوي المصنوع من الطحالب يعمل على تشغيل الحافلات والشاحنات وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض بنسبة تصل إلى 80 %.

وقال العلماء إن الوقود الحيوي الذي ينتج من الطحالب يمكنه تشغيل العربات وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض بنسبة كبيرة تصل إلى 80 % مما قد يقلل التلوث في مدن كثيرة حول العالم تعاني منه مثل العاصمة سانتياغو.

وأوضح خبراء في قسم الهندسة الكيميائية والعمليات الحيوية بالجامعة الكاثوليكية في تشيلي أنهم زرعوا أنواعا من الطحالب واستخرجوا منها الزيت الذي يمكن تحويله إلى وقود حيوي بعد تخليصه من الرطوبة والشوائب.

وقال الباحث كارلوس سايز (لرويترز) إن الجديد في الأمر هو العزم لإنتاج هذا الوقود من الطحالب وهي من الكائنات الدقيقة.

ومعظم الوقود الحيوي الموجود في العالم مشتق من زيت الصويا.

ويقلل الوقود الحيوي الاعتماد على النفط، ويمكن استخراجه أيضا من دهون الحيوانات وزيت النخيل.

وقال سايز إن التحدي الرئيسي في المستقبل سيكون إنتاج كمية كافية من الطحالب.

وتوجد تشكيلة متنوعة من طحالب المياه العذبة والمالحة في تشيلي التي لها سواحل طويلة على المحيط الهادي.