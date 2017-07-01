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شاهد: الدبّة "نيكا" تتوقع فوز ألمانيا بكأس القارات

1/7/2017

تنبأت أنثى الدب القطبي "نيكا" بفوز ألمانيا على تشيلي بعد وقت إضافي، في نهائي كأس القارات لكرة القدم التي تستضيفها روسيا حاليًا.

وتنبأت الدبة نيكا التي تعيش في حديقة حيوان موسكو بنتائج مباريات نصف النهائي، لكنها تلك المرة لم تكن حاسمة، إذ استغرقت وقتًا طويلًا في تذوق الوعاءين المزدانين بعلمي الدولتين، ما يشير إلى التعادل في الوقت العادي ثم الفوز في الوقت الإضافي.

وانتقلت توقعات نيكا إلى وقت إضافي، فقد اقتربت مرتين من وعاء تشيلي وثلاث مرات من ذلك الذي يحمل العلم الألماني، وربما أرادت بذلك أن توضح نتيجة المباراة.

وتم إنقاذ نيكا من تشوكوتكا على الساحل الشرقي من روسيا، وجيء بها إلى حديقة حيوان موسكو، وأخذت سمعتها في الانتشار بنتائج الإحداث الرياضية الكبرى على غرار "الأخطبوط بول" الذي توفي بعد شهور من مونديال جنوب أفريقيا 2010 لكنه كان أكثر حسمًا.

وتوقعت نيكا فوز ألمانيا على الكاميرون وتغلب المكسيك على روسيا في المراحل الأخيرة من المجموعة.

المصدر : رويترز
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