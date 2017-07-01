شاهد: التكنولوجيا تحول شارعا صغيرا إلى مركز تسوق ذكي

بفضل التكنولوجيا، تحَوّل شارع جانبي متفرع عن شارع أكسفورد المزدحم في لندن إلى مركز تسوق ذكي وصديق للبيئة، ويمكن للزوار تلمس ذلك في الطلاء الممتص للتلوث إلى وحدات تنقية الهواء.

وشارع أكسفورد هو واحد من أكثر مناطق التسوق ازدحاما في لندن، حيث يجذب أكثر من 200 مليون زائر سنويا، لكن نمو التسوق عبر الإنترنت جعل بعض الناس يختارون تجنب الزحام ودفع العديد من تجار التجزئة للبحث في ذات الوقت عن سبل للولوج إلى عالم ذي صلة ب"العالم الرقمي".

وعلى بعد خطوات قليلة من صخب شارع أوكسفورد برز عالم آخر هو لمحة من المستقبل، فقد تحول( بيرد ستريت) إلى شارع لتجربة ذكية لجعل التسوق أسهل وأسهل وأكثر ملاءمة للبيئة، حيث تحولت المنطقة إلى مركز تجارة التجزئة الذي يمزج التكنولوجيا مع الاستدامة.

يقول المستشار ديفيد هارفي، عضو مجلس إدارة البيئة والرياضة إن الشوارع الجانبية قبالة شارع أكسفورد ستشترك في هذه التكنولوجيا، ويضيف "التكنولوجيا هنا تجدها في كل مكان، في الطلاء الأزرق، الذي يمتص التلوث، إضافة إلى مبادرة خضراء أخرى هي "رصيف إنتاج الطاقة" والذي ينتج الكهرباء أثناء المشي عليه، كما يمكن للزوار أيضا التفاعل مع التكنولوجيا من خلال مجموعة من التطبيقات التي يمكن استخدامها لتقديم حوافز للوصول إلى الناس وإلى المنطقة".

المشي على "رصيف الطاقة" يولد الطاقة الكهربائية والتي بدورها تستخدم في تشغيل الكثير من الأدوات الخاصة بالسوق من إضاءة وقاعدة البيانات وغيرها.

وفي السوق أماكن للاسترخاء، ومن خلال الجلوس على المقاعد يمكن للزوار الاستفادة من الهواء النظيف الذي تنتجه المقاعد والتي ألحق بها مرشحات لتنظيف الهواء.

ويضيف "مختبر داندي " التفاعلي للزوار، متعة أخرى بتوفير صور سيلفي ومعها قاعدة بيانات قد يحتاجها الفرد منهم والأهم من ذلك خلق جو تفاعلي بين البائع والمشتري ما يمكن أن يطلق عليه فكرة "دمج التكنولوجيا في تجارة التجزئة" وهو ما يقوم عليه مفهوم السوق المبتكر.