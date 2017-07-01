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شاهد: "أوبر" تطلق خدمة القوارب السريعة

1/7/2017

أطلقت شركة "أوبر تكنولوجيز إنك" خدمة القوارب السريعة في كرواتيا، الجمعة، وربط المواقع السياحية الرئيسية على طول ساحل البحر الأدرياتيكي في البلاد.

وقد تم بالفعل اختبار قوارب أوبر الجديدة، التي توفر زوارق سريعة بحمولة تصل إلى 12 شخصًا، في اسطنبول وميامي من بين مواقع أخرى، وسوف تعمل في كرواتيا خلال موسم الصيف السياحي.

وسوف تتنافس مع خدمات القوارب الأخرى على طول ساحل البحر الأدرياتيكي.

وسوف تكون الخدمة متاحة عن طريق تطبيق أوبر من مدن سبليت ودوبروفنيك في جنوب البحر الأدرياتيكي، وكذلك من جزيرة هفار.

وسيكلف سعر استئجار قارب سريع لمدة تصل إلى ثمانية أشخاص للسفر من سبليت إلى هفار، على سبيل المثال، 2600 كونا (400 دولار).

وسوف يكون المستخدمون قادرين على تحديد المسارات الخاصة بهم خلال الرحلات اليومية أو اختيار جدول زمني منظم ينطوي على بعض من الوجهات الأكثر شعبية.

وتعتبر كرواتيا وجهة سياحية شهيرة في أوربا حيث تمثل السياحة 18% من إجمالي الناتج المحلى للبلاد.

المصدر : رويترز
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