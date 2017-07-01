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منوعات|الدنمارك

شاهد: أكبر مخبأ نازي يتحول إلى "متحف"

1/7/2017

افتتح ولي العهد الدنماركي، فريدريك، الخميس، متحفًا صممه المهندس المعماري الشهير بياركه إنجلز الذى قام بتحويل مخبأ نازي قديم إلى معرض واسع يؤرخ للحرب العالمية الثانية.

وكان "تيربيتز" من أكبر المخابئ النازية خلال الحرب العالمية الثانية، ويقع في الكثبان الرملية من الساحل الغربي للدنمارك.

واشتهر بياركه إنغلز بعد تصميمه ناطحة سحاب "زيرو غروند" المميزة في نيويورك، فضلًا عن تصميمه مقر "غوغل".

أما تصميمه الجديد في بلافلاند بالدنمارك، فلديه أسقف عائمة تفتح من الكثبان الرملية على أربعة مناطق عبارة عن معارض كبيرة تحت الأرض.

وأوضح إنغلز كيف يتناسب تصميمه بسلاسة مع المناظر الطبيعية.

وقال إن المواد الأربعة الأساسية التي اعتمد عليها في بناء المتحف "الرمال والأعشاب، والإسمنت والحديد الصلب". 

والمعرض عبارة عن "جدار خرساني" يؤرخ للحرب العالمية الثانية.

المصدر : رويترز
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