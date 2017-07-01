تأجيل مباراة دوري كرة قدم لفقدان مفاتيح الاستاد!

عمّت الفوضى دوري كرة القدم في جمهورية الرأس الأخضر بعدما تأجلت مباراة ذهاب الدور قبل النهائي بسبب فقدان مفاتيح الاستاد، ما منع اللاعبين والحكام والجماهير من الدخول.

وقرر اتحاد كرة القدم في الرأس الأخضر، إيقاف اللعب على الاستاد لكنه أمر بأن تمضي المباراة بين ميندلينسي وألترامارينا قدمًا، الأحد، حتى رغم عدم إقامة لقاء الذهاب.

وقال اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم إن ألترامارينا كان من المفترض أن يستضيف لقاء الذهاب يوم الثلاثاء الماضي لكن لم يتمكن أحد من دخول استاد أورلاندو رودريجيز الواقع في تارافال بجزيرة ساو نيكولاو لأن الموظف الحكومي الذي يملك المفاتيح لم يظهر.

وأضاف في بيان عبر صفحته على فيسبوك، أن اللاعبين والحكام انتظروا خارج الملعب لمدة ساعتين لكن "رغم كل الجهود لم يتم التوصل إلى الموظف لفتح الاستاد".

ومع ذلك قالت حكومة تارافال، التي تمتلك الاستاد، إن "المفاتيح لم تختف" وألقت باللوم على اتحاد كرة القدم في عدم الإبلاغ عن موعد المباراة وفقًا لتقارير صحفية.

وبدأ اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم أيضًا إجراءات انضباطية ضد ألترامارينا، الذي لم يفز بالدوري من قبل، وتتراوح العقوبات من تحذير بسيط بالاستبعاد من البطولة إلى الهبوط لدرجة أدنى.

وتأجلت المباراة بالفعل مرتين من قبل بسبب معاناة ميندلينسي، النادي الأكثر نجاحًا في البلاد والفائز بالدوري 12 مرة، من مشاكل في السفر إلى الجزيرة.