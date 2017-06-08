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مسنة تركية تتخرج من الجامعة في عمرها الـ 74

8/6/2017

أنهت مسنّة تركية، دراستها الجامعية بحصولها على البكالوريوس في الحقوق من جامعة "آق دنيز" بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

"إنجي أريكان" سيدة تركية تبلغ من العمر 74 عامًا، تركت دراستها الجامعية قبل 37 عامًا، وعادت لتكملها قبل 7 سنوات، لترتدي بعد هذه المسيرة الطويلة عباءة المحاماة أخيرًا.

دخلت أريكان كلية الحقوق في جامعة أنقرة عام 1979؛ إلا أنها سافرت للعيش في ألمانيا وهي في السنة الثانية من دراستها الجامعية.

وعملت أريكان مدرّسة طوال 27 سنة في ألمانيا، وتقاعدت من هذه الوظيفة.

وبعد أعوام طوال، قررت السيدة التركية العودة إلى مسقط رأسها في أنطاليا، وانتهزت عفوًا أصدرته السلطات التركية، لتتعلق بقوانين الجامعات، لتعيد إكمال دراستها الجامعية.

واستطاعت أريكان نقل مكان دراستها من جامعة أنقرة إلى جامعة "آق دنيز"، لتعيش سعادة حلم مواصلة تعليمها.

وبعد جهد استمر 7 أعوام، حازت أريكان على شهادة المحاماة من الجامعة، وارتدت عباءتها.

وقالت أريكان، إنها لم تلق شيئًا لتقضي وقتها معه، مستدركة أنها تساءلت في المرحلة الأولى فيما إذا كانت تستطيع إكمال دراستها الجامعية.

وأوضحت أن أقرباءها، كانوا السند والعون لها في دراستها، وشجعوها على إكمال المرحلة الجامعية.

ولفتت إلى أن زملاءها في الجامعة كانوا ينادونها بـ "خالة " أو " أمي"، واستدركت أن الجميع لم يكن يصدّق أنها طالبة جامعية في البداية.

المصدر : الأناضول
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