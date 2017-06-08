فيلم للجزيرة عن الفساد في المالديف يفوز بجائزة إعلامية دولية

فازت إدارة التحقيقات الاستقصائية في شبكة الجزيرة الإعلامية بجائزة "أفضل تقارير مكافحة الفساد" في ملتقى "ون وورلد" الإعلامي السنوي في لندن عن فيلم استقصائي عن الفساد في المالديف.

ونالت الجزيرة الجائزة عن الفيلم الاستقصائي "الجنة المسروقة" الذي يكشف خفايا ومعلومات عن الفساد المستشري في المالديف، ويقدم أدلة عن تورط أعضاء في الحكومة المحلية في عمليات رشوة.

وكشف الفيلم عن تورط الرئيس عبد الله يمين في عمليات سرقة وتبييض أموال وتسلم رشى ومبالغ مالية تصل إلى مليون دولار نقداً تسلمها في حقائب، وفق ما كشفه أحد المشاركين في عملية إيصال هذه المبالغ خلال مقابلته في الفيلم.

وتعتبر جوائز ملتقى "ون وورلد" الإعلامي من بين أهم الجوائز العالمية المهتمة بإبراز أفضل الأعمال الصحفية في البلدان النامية.

ولاقى استقصائي "الجنة المسروقة" بعد عرضه اهتماماً دولياً كبيراً، دفع الرئيس المالديفي عبد الله يمين إلى التعاقد مع شركات تقدم خدمات قانونية وشركات علاقات عامة لمحاولة إيقاف بث الجزيرة للفيلم.

وأعلنت السلطات المالديفية في التلفزيون الرسمي عن إجراءات عقابية تطال كل من تعاون مع الجزيرة في إعداده وإنتاجه، واقتحمت الشرطة مؤسستين إعلاميتين مستقلتين في العاصمة ماليه. وتلقى الزميل ويل جوردان، المنتج بمكاتب الجزيرة في لندن، تهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تزال الشرطة تجري تحقيقات بشأنها.

وخلال تسلمه للجائزة، قال جوردان:" أهدي هذا الفوز للكاتب المالديفي يمين رشيد، الذي قتل أمام منزله في أبريل/نيسان الماضي، وأذكركم بأن علينا مواصلة محاربة الفساد الذي يهدد مجتمعاتنا في كل بلدان العالم، الصغيرة منها والكبيرة".

من جهته، أشاد فيل ريس، مدير التحقيقات بالشبكة، بما بذله جوردان وزملاؤه خلال إنتاج الفيلم، وسعيهم للوصول إلى المصادر، قائلاً إن من أبرز ما ساهم في خروج الفيلم بهذا المستوى، أن الفريق المنتج أمضى عاماً كاملاً في المالديف لجمع المادة، والالتقاء بالمتحدثين، ما مكنهم من فهم طبيعة الحياة اليومية، والعامل الثاني تمثل في جرأة الجزيرة في عرض هذا الفيلم.

شارك في إعداد وتصوير الفلم الاستقصائي الفائز الزملاء آدريان بيلينغ، وكريس أوليفوتوس، وماني بانيراتوس.