شاهد: 11 ألف حبة مانجو قربانا لأحد "آلهة" الهندوس

تقدم مئات الهندوس في الهند بنحو 11 ألف حبة مانجو من مختلف الأنواع لـ"كريشنا" أحد أهم "آلهة" الهندوس، والذي يعرف أيضا باسم دواركاديش.

وتقدم بالقربان أفراد طائفة كروشتي الهندوسية، وذلك في معبد سوكدام هافيلي بمدينة فادودارا غربي الهند الأربعاء.

ويأتي تقديم هذا القربان ضمن تقليد يتضمن منح قرابين متنوعة الأصناف للإله كريشنا في كل موسم. وتتضمن القرابين تقديم الفواكه الموسمية.

وازدحم المعبد بالمئات من أفراد الطائفة الذين جاءوا لحضور لحظة تقديم القرابين، حيث وضعت سلال المانجو على سجادة صفراء أمام تمثال للإله كريشنا، بينما عزفت الموسيقى في حين وقف أبناء الطائفة يصلون للإله كريشنا.

وقال كاهن المعبد فاغيش كومار إن فصل الصيف الحالي يتضمن تنظيم العديد من مهرجانات المانجو في عدد من المعابد للإله كريشنا؛ حيث يتم تقديم القرابين له كي يباركها، حسب قوله.