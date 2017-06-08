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شاهد: فندق سويسري يستضيف نزلاءه في قمم الجبال

8/6/2017

رغم أن هذا الفندق يصف نفسه بأنه من درجة "صفر نجوم" فإن تكلف إقامة الليلة الواحدة به تبلغ 295 فرنكا سويسريا (306 دولارات).

لكن رؤية موقع الفندق ربما تبرر هذا السعر؛ فهو يقع على قمة جبل، ما يجعل النزلاء يستمتعون بمنظر طبيعي خلاب في الهواء الطلق.

لكن من يقدم للنزلاء خدمة الغرف ليس سوى مزارع محلي يرتدي حذاء مطاطيا.

ويهدف المشروع، الذي أسسه الشقيقان فرانك وباتريك ريكلين وشريكهما دانييل تشاربونير، إطلاق أسلوب جديد لصناعة الضيافة والفندقة في هذا البلد الغني المعروف بجباله ومناظره الطبيعية الخلابة ومنتجعاته الفاخرة.

ومن المقرر أن يفتتح المشروع غدا الجمعة في منطقة أبينزيل الجبلية القريبة من مدينة سانت غالين.

أما الحمام الخاص بالنزلاء فيبعد ثلاث دقائق مشيا ويقع في أحد الأكواخ على جبال الألب. ويمثل هذا الكوخ أيضا مكانا احتياطيا للنزلاء في حالة الطقس السيء، الذي تسبب في إلغاء 37 ليلة من بين 60 ليلة كانت متاحة في الهواء الطلق العام الماضي.

وكانت أفكار أخرى غريبة قد ظهرت في السابق وتضمنت الإقامة في قبو نووي أو على ارتفاع نحو 1600 متر بمنطقة غريسونز الجبلية.

وقال مالكو المشروع إن عروض الحجز لهذا العام نفدت جميعا بعدما تقدم لها أكثر من 1300 شخص من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والعراق وأفريقيا.

المصدر : رويترز
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