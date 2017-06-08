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شاهد: خيام تقدم وجبات إفطار مجانية في رمضان

8/6/2017

مع اقتراب غروب الشمس إيذانا بنهاية نهار يوم من أيام شهر رمضان المعظم يقوم متطوعون في كراتشي بإعداد وجبات لمئات الصائمين.

وتعرض خيام إفطار على جانبي الطريق في مناطق مختلفة بكراتشي مجموعة متنوعة من الأطعمة للمارة الذين يرغبون في كسر صيامهم مغرب كل يوم.

وتُتكوم الأطباق وعليها وجبات خفيفة مقلية ومعجنات وفواكه في انتظار لحظة غروب الشمس من الأفق كي يتناول الصائمون إفطارهم.

وقال منظم إحدى الخيام"لدينا ما بين 150 و170 طبقا عليها لفائف ومعجنات وتمور مع فاكهة. ويشارك في هذا الإفطار الفقراء والمحتاجون والمسافرون الذين لا يستطيعون الوصول إلى منازلهم. نفعل هذا لنرضي الله".

وهناك خيمة إفطار أخرى في ثاني أكبر مدينة في باكستان حيث يتم تقديم ما يكفي من الطعام لنحو 600 شخص يوميا. ويقوم الأثرياء من السكان المحليين بتوفير معظم عناصر الوجبات والمواد الغذائية.

وبين المستفيدين من هذه الوجبات عامل يدعى كاشف بهاتي.

وقال بهاتي "كنت عائدا إلى المنزل (من العمل). وبسبب تكدس مروري هائل اضطررت للتوقف هنا. وأنا الآن جالس لتناول الإفطار الرمضاني. أرى تنظيما جيدا جدا للإفطار هنا. توجد إعدادات جيدة للغاية للإفطار في المدينة بالكامل."

ويقبل المسلمون على التبرع والقيام بأعمال خيرية خلال شهر رمضان الذي ينتهي بعيد الفطر المبارك.

المصدر : رويترز
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