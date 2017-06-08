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منوعات|الصين

الصين تستخدم تكنولوجيا متطورة لمراقبة الامتحانات

8/6/2017

لجأت السلطات التعليمية في الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة لضبط الغشاشين مع خوض ملايين الطلاب بالمرحلة الثانوية امتحان (جواكاو) الذي يؤهل لدخول الجامعة.

وعلى مدار السنين استخدم طلاب أجهزة لاسلكية على هيئة محايات وأحزمة وساعات وسماعات أذن صغيرة الحجم للتواصل مع شركاء يساعدونهم من خارج قاعة الامتحانات.

ودفعت تلك الابتكارات السلطات لتعزيز جهودها لمنع الغش.

وذكرت وسائل إعلام أن مراكز الامتحانات استعانت في العام الحالي بأجهزة لكشف المعادن وتقنيات للتعرف على الوجوه وبصمات الأصابع وأجهزة لقطع إشارات الهواتف المحمولة وأجهزة كشف لاسلكية بل وأيضا طائرات بدون طيار.

وقبل انطلاق الامتحانات يوم الثلاثاء الماضي ألقى ضباط الأمن القبض على 52 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.

وتعاقب السلطات الغشاشين والمتعاونين معهم بالسجن لما يصل إلى سبع سنوات.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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