قضاء تونس يمنع موقتا بث فيلم تشارك فيه ممثلة إسرائيلية

منعت محكمة تونس الابتدائية الأربعاء عرض فيلم "ووندر وومان" الذي تشارك فيه الممثلة الإسرائيلية غال غادوت.

ويأتي هذا المنع إلى حين البتّ في دعوى قضائية أقامها حزب سياسي طالب بمنع الفيلم، بحسب ما قال الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي.

وقال السليطي لوكالة فرانس برس إن حزب "حركة الشعب" ذا التوجه الناصري، تقدم بدعوى قضائية "استعجالية" لمنع عرض الفيلم، فقررت المحكمة "وقف بثه بشكل موقت إلى حين البت الخميس في القضية".

وأعلنت حركة الشعب الأربعاء في بيان أنها "ماضية في متابعة القضيّة والقضايا المشابهة وكلّ ما يتعلّق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بكلّ أشكاله".

وشكرت الحركة "مجموعة الخمسين محاميا الذين رافعوا في القضيّة" الأربعاء.

وكان مقررا بدء عرض الفيلم الخميس في تونس العاصمة.

ولم تمنح وزارة الثقافة بعد ترخيصا بعرض الفيلم، على ما أوضحت مسؤولة في الوزارة.

وقالت المسؤولة التي طلبت عدم نشر اسمها لوكالة فرانس برس إن طلب الترخيص ورد إليها "في وقت متأخر جدا" يوم 5 يونيو / حزيران2017 في حين يستوجب الحصول على الترخيص قبل ثمانية أيام من العرض، مؤكدة أن المسألة "إدارية بحتة".

وأفاد موزع الفيلم لسعد القوبنطني أنه التقى الأربعاء مسؤولين في وزارة الثقافة وأن الفيلم تم منعه بناء على "اتهامات فارغة".

وأوضح "اليوم يمنعون فيلما بسبب ممثلة، وغدا يستنبطون عذرا آخر، إنه انتهاك للحريات".

وأعلنت قاعة السينما التي كانت ستعرض الفيلم "تعليق" العرض.

ورفضت محكمة تونس الابتدائية الأربعاء دعوى قضائية أخرى لمنع الفيلم أقامتها جمعية "المحامين الشبان"، وفق ما أفاد سفيان السليطي.

وخلال الحرب الإسرائيلية المدمرة الأخيرة في قطاع غزة في العام 2014 والتي أسفرت عن مقتل 2251 فلسطينيا بينهم 551 طفلا، وجهت غال غادوت على صفحتها على "فيسبوك" تحية إلى الجيش الإسرائيلي وهاجمت حركة حماس.

وقد تم منع الفيلم في لبنان بموجب قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عن جامعة الدول العربية.