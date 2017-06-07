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منوعات|اليابان

شاهد: حوض بحري يضم أكبر مجموعة من قناديل البحر في العالم

7/6/2017

يضم حوض سمك "كامو" بمقاطعة ياماغاتا اليابانية، أكبر مجموعة من أنواع قنديل البحر في العالم، تزيد عن 60 نوعًا مختلفًا.

ويزور حوض "كامو" أكثر من مليوني سائح سنويًا، ويحوي الحوض وحده 2% من الأصناف العالمية لقناديل البحر البالغ عددها 3000 نوع.

ومن السمات البارزة داخل الحوض معرض "مسرح قناديل البحر الخيالي"، أو "مسرح كوريج دريم"، الذي يبلغ قطره خمسة أمتار، والذي يضم بداخله 2000 قنديل تشبه الهلام وتطفو وتتحرك في مشهد ساحر يبدو كالقمر المكتمل.

وقال العديد من الزوار إنهم مفتونون بحركات المخلوقات المائية الساحرة، وقال لورين روزاكوستا، وهو من ولاية فلوريدا الأمريكية: "أعتقد أنها جميلة، بالنسبة لي، تبدو وكأنها ترقص في الفضاء مع فارق أنها ترقص في الماء".

ويعتبر حوض "كامو" أيضا برنامجًا تعليميًا نشطًا، حيث تعقد حلقات دراسية حول قناديل البحر يوميًا من قبل الموظفين، والتي تغطي مواضيع مثل تربية الحيوان المائي والنظام الغذائي للأنواع.

وقال كازويا اوكويزومى، مدير الحوض، إن تربية قنديل البحر بدأت من قبيل المصادفة في عام 1997 عندما بدأ معرض المرجان في إنتاج نوع من قناديل البحر "كاسيوبيان" من تلقاء نفسها.

وأضاف أوكويزومى إنه يأمل في أن يكون قادرًا على تولد أنواع نادرة من قناديل البحر في أعماق البحار في المستقبل.

وقناديل البحر الحية ليست مصدر الجذب الوحيد داخل معرض كامو، فيتوافر للزوار أيضًا إمكانية تناول أيس كريم مصنوع من قناديل بحر صالحة للأكل، ويتوفر الأيس كرين في مقهى الحوض.

وقال نوريوكي فوجيوارا، وهو زائر في حوض السمك، معلقًا على الأيس كريم العجيب: "إنه مكون غريب للغاية.. هناك هذا الملمس الناعم جدا واللذيذ للغاية".

المصدر : رويترز
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