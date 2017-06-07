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شاهد: تركيا تضبط طنا من الهيروين في سفينة ترفع علم الكونغو

7/6/2017

قالت الشرطة التركية إن قوات الأمن ضبطت أكثر من طن من الهيروين المخبأ داخل سفينة ترفع علم جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الشرطة (الأربعاء) إن الكمية المضبوطة تمثل أكبر كمية هيروين جرى مصادرتها في تاريخ تركيا الحديث.

وأضافت الشرطة في بيان أن العملية بدأت بعد ورود بلاغ إلى الإدارة المعنية بمكافحة المخدرات بأن السفينة (كوماندر تايد) في طريقها إلى تركيا وعليها شحنة ضخمة من المخدرات، فقامت بمداهمة السفينة في المياه الدولية.

وقالت الشرطة إن القوات البحرية التركية وخفر السواحل وقوات خاصة من منطقة مرسين في شرق المتوسط شاركت في العملية، مما أسفر عن ضبط 40 كيسا تحتوي على 1071 كيلوغراما من الهيروين مخبأة في أماكن خفية داخل السفينة.

وأضافت أن القوات اعتقلت أفراد طاقم السفينة التسعة خلال العملية التي نفذتها ليل الثاني من يونيو/حزيران وجرى نقلهم مع السفينة إلى قاعدة بحرية في مرمريس في جنوب غرب تركيا.

وقالت الشرطة إن القيمة السوقية لشحنة المخدرات تبلغ نحو 200 مليون ليرة (57 مليون دولار).

وتقع تركيا على مسار رئيسي لتهريب الهيروين من أفغانستان إلى أوربا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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