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شاهد: تايواني يصنع كراسي متحركة للكلاب المعاقة

7/6/2017

يمكن الآن للكلاب المعاقة في مأوى للحيوانات في مدينة تاينان بجنوبى تايوان، المشي والركض مرة أخرى بفضل الكراسي المتحركة المصممة لهم من قبل أحد عشاق الحيوانات الأليفة.

كان دافع المصمم التايواني "بان تشيه" لصنع الكراسي المتحركة للحيوانات الأليفة، نابعًا من تجربة شخصية مر بها ووضعته على الطريق الصحيح لتخصيص معظم وقت فراغه لهذه القضية منذ سنوات.

وتمثلت تلك التجربة أنه في إحدى المرات أنقذت صديقته كلبًا ضالاً كان مصابًا، واتهمها المستشفى البيطري بأنها سببت إعاقة للكلب، وألزمتها بتكاليف الكرسي المتحرك بعد أن أصبح واضحا أن الكلب لن يكون قادرا على المشي من تلقاء نفسه، ومن هنا وبدلا من دفع ثمن الكرسي المتحرك المكلف جدًا، قرر "بان" أن يصمم كرسيًا متحركًا محلي الصنع.

وقال "بان" إن الكلب الأول تعافى تمامًا بعد استخدام الكرسي المتحرك، ما أعطاه الكثير من الثقة، مضيفًا أنه يصنع الكراسي المتحركة للكلاب والقطط منذ ذلك الحين، بدءا من النماذج الخشبية الثقيلة إلى استخدام أنابيب المياه البلاستيكية.

ويستخدم النموذج الحالي أنابيب المياه البلاستيكية المتاحة بسهولة والتي يتم قطعها وتوصيلها بواسطة المفاصل، ما يتيح له تخصيص الكراسي المتحركة لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل حيوان.

وتبلغ التكاليف المادية لكرسي متحرك واحد حوالي 30 دولارا أمريكيا، أي أقل من ثلث سعر النماذج المتاحة تجاريًا، وفقا لـ"بان".

ويبلغ "بان" من العمر 40 عاما، ويداوم على زيارة الملاجئ المختلفة ومنازل أصحاب الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء تايوان في عطلة نهاية الأسبوع جنبًا إلى جنب مع صديقته، كي يوفر الكراسي المتحركة للحيوانات المحتاجة.

ويتقاضى الزوجان مبلغًا لا يقل عن 150 دولارا أمريكيا لتغطية تكاليف السفر والمواد اللازمة، ولكنهما غالبا ما يقدمان العمل مجانا في الحالات التي لا يوجد فيها أحد مسؤول عن الحيوانات المستحقة للرعاية.

وقال ليو آي لي، وهو أستاذ مساعد في العلوم السريرية البيطرية في جامعة تايوان الوطنية، إنه أعجب بتصميم "بان" المدروس جيدا والفعال من حيث التكلفة.

وتواجه الكلاب والقطط الضالة في تايوان خطر اصطدامها بالسيارات أو المشي في طرق مصائد الحيوانات، وخصوصا في المناطق الجبلية النائية في الجزيرة حيث يقوم المزارعون بوضع الفخاخ لمنع الحيوانات من تخريب محاصيلهم.

المصدر : رويترز
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