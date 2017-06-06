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مزاد على تناول الغداء مع الملياردير وارين بافيت يصل لمليون دولار خلال دقيقتين

الملياردير وارين بافيت
الملياردير وارين بافيت
6/6/2017

بدأ مزاد بين الأثرياء على تناول الغداء مع الملياردير وارين بافيت دعما لمؤسسة جلايد الخيرية في سان فرانسيسكو التي تساعد المشردين والفقراء وسرعان مع وصلت المزايدة إلى مليون دولار.

ووصل أعلى رقم في المزاد إلى مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين بعد دقيقتين من تدشين المزاد ليل الأحد.

وغالبا ما ترتفع المزايدات قرب نهاية المزاد الذي يجريه موقع إي باي والذي ينتهي الساعة 10:30 مساء يوم الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وجمع بافيت، الذي يملك مؤسسة بيركشاير هاثاواي، 23.6 مليون دولار في 17 عاما في مزادات لصالح جلايد.

ويشمل هذا المبلغ ثلاثة ملايين و456 ألفا و789 دولارا من الفائزة العام الماضي والتي اختارت عدم الكشف عن هويتها. وهذا هو نفس المبلغ القياسي المسجل في 2012.

وتستخدم جلايد ميزانيتها السنوية البالغة 18 مليون دولار لتقديم أكثر من 750 ألف وجبة مجانية ومأوى طارئ لما يصل إلى 8500 شخص ولإجراء 2600 اختبار على فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وفيروس سي. كما تقدم رعاية يومية وبرامج بعد المدرسة لقرابة 450 طفلا.

وتقع جلايد في ضاحية تندرلوين في سان فرانسيسكو وشارك في تأسيسها ويرأسها سيسيل وليامز (87 عاما) القس الفخري لكنيسة جلايد الميثودية المتحدة وزوجته جانيس ميريكيتاني.

وقدرت مجلة فوربس يوم الاثنين صافي ثروة بافيت بأنها 74.9 مليار دولار. وسيتناول بافيت الغداء مع الفائز بالمزاد وسبعة من ضيوفه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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