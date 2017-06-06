مجلس العلماء الإندونيسي يصدر فتوى تحرّم الأخبار الكاذبة

قال رئيس مجلس العلماء الإندونيسي، معروف أمين، إن المجلس الإسلامي أصدر فتوى تحرم نشر الأخبار الكاذبة، وسط مخاوف من أن تثير مثل هذه الأخبار توترات دينية وعرقية.

وأوضح أن المجلس، شبه الرسمي، أصدر فتوى، اليوم الثلاثاء، تؤكد أن إطلاق ونشر الأخبار الكاذبة محظور في الإسلام.

وأضاف أن هناك قلقًا متزايدًا من أن الأخبار الكاذبة أدت إلى حدوث انقسامات وعدائيات في المجتمع.

وأعرب عن أمله في أن تساعد هذه الفتوى في منع أي محتوى سلبي، لاسيما وأن الإندونيسيين من أكثر المستخدمين لموقعي فيسبوك وتويتر، كما يستخدم السياسيون شبكات التواصل الاجتماعي بصورة متزايدة للتواصل مع الناخبين.

وكان قد تم الحكم في مايو / آيار الماضي بسجن حاكم جاكرتا السابق باسوكي تجاهاجا بورناما، وهو مسيحي من أصل صيني، لإدانته بالتجديف في قضية بدأت من خلال مقطع فيديو تم نشره على الإنترنت.

وقد أثارت القضية حالة من الاستياء ضد الأقلية من أصل صيني، الذين يُنظر إليهم عادة باعتبارهم أثرياء.