شاهد: لحظة انتحار بائع بإلقاء نفسه أسفل سيارة نقل

رصدت كاميرات المراقبة بأحد الشوارع في مصر، لحظة انتحار بائع دهسًا تحت عجلات سيارة نقل "لوري"، وذلك بعدما ساءت حالته النفسية بسبب تراكم الديون عليه.

وبحسب صحف ومواقع مصرية، وقع الحادث بأحد شوارع مركز طهطا في محافظة سوهاج بصعيد مصر، وذكر شهود عيان أن المنتحِر بائع متجول يدعى البدري وأنه أقدم 3 مرات من قبل على محاولة الانتحار بذات الطريقة بسبب المشكلات المادية والنفسية التي يعاني منها، وفي المرات الثلاث كان يفشل في الانتحار ويمنعه الأهالي أو ينتبه إليه السائق، لكن هذه المرة نجح فيما أراد ومات في الحال دهسًا تحت عجلات المركبة الضخمة.