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شاهد: الفانوس المعدني مصدر رزق عائلة مصرية في رمضان

6/6/2017

بينما تمتلئ الأسواق والمتاجر في شوارع مصر بفوانيس ملونة بمناسبة شهر رمضان المبارك تعمل عائلة مصرية على الحفاظ على تصميم وصناعة الفوانيس التقليدية الخاصة بشهر الصوم يدويا.

ومن ورشته الصغيرة بالقاهرة يصنع حسين سيد واثنان من أطفاله مئات الفوانيس المعدنية التقليدية ويضيفون إليها الزجاج الملون. وتُباع هذه الفوانيس قبل وخلال هذا الشهر الكريم من كل عام.

وتوارثت العائلة هذه المهنة القديمة من أسلافها جيلا بعد جيل. ويأمل حسين أن يحافظ أولاده على هذه المهنة لأجيال قادمة.

لكن على الرغم من تطلعه إلى أن تظل الفوانيس التقليدية مشاركة على الدوام في احتفالات شهر رمضان، يخشى من تراجع الإقبال على الفوانيس عموما.

وأوضح سيد أن الحرفيين الذين يصنعون الفوانيس المعدنية التقليدية أصبحوا نادرين جدا. وأشار إلى أنه ورث تلك المهنة عن أبيه.

ويُمضي سيد معظم العام وهو يصنع الفوانيس التقليدية مع أفراد عائلته ولا يتوقف اللهم إلا لفترة في شهر رمضان ثم يستأنف العمل المعتاد بعد عيد الفطر.

ويصنع سيد وأطفاله نحو عشرة فوانيس تقليدية يوميا ويبيع الإنتاج لتجار الجملة بما بين 15 و50 جنيها (نحو 1 إلى 3 دولارات) وفقا لحجم الفانوس.

وبالرغم من وجود فوانيس أخرى حديثة، يفضل متسوقون الفوانيس التقليدية المصنوعة من المعدن، مثل تلك التي تصنعها عائلة سيد، عن الفوانيس ذات التصميمات الحديثة لأنها تُذكرهم بالماضي الجميل.

المصدر : رويترز
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