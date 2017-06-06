شاهد: إزالة غطاء قلم ظل 20 عامًا في رئة شاب

عاش شاب صيني ما يقرب من 20 عامًا مع غطاء بلاستيكي لأحد الأقلام كان قد ابتلعه وهو طفل واستقر في إحدى رئتيه، ولم يُكتشف أمره إلا حينما بدأ الشاب يعاني من سعال مصحوب بالدماء.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأطباء في الصين ذهلوا بعد العثور على الغطاء الغريب داخل رئة الشاب، ونجح الجراحون في إزالة الغطاء البلاستيكي الذي مكث في رئة الشاب منذ عام 1990.

ويعيش الشاب وانغ بمقاطعة هوايهوا جنوب وسط هونان، وقد وعانى منذ طفولته من سعال مزمن وعدم ارتياح في الصدر؛ لكنه لم يكن يعلم أن ذلك كله بسبب غطاء القلم الذي استنشقه وابتلعه وهو صغير.

ولما تفاقم الأمر وأصيب وانغ بعدوى رئوية وبدأ السعال يأتي مصحوبًا بالدماء مع صعوبة في التنفس، عرض نفسه على فريق من الأطباء، ومن خلال الأشعة الدقيقة والفحص والمسح اكتشفوا الجسم الغريب الذي كان يعيق مجرى الهواء وبالتالي أدى لصعوبة التنفس.

وعل الفور أجرى الأطباء عملية جراحية دقيقة وأزالوا غطاء القلم وكان نصف مذاب، وقلت حدة الأعراض كثيرًا بعد انتهاء العملية وبدأ وانغ يتعافى، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى في غضون أيام.