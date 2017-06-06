البث الحي
منوعات|فلسطين

بالصور: مسن فلسطيني يخوض امتحانات الثانوية العامة

6/6/2017

ينكب الفلسطيني عبد القادر أبو عجمية، 81 عاما، على الدراسة بجهد آملا بأن يحالفه الحظ بالنجاح في امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام.

ورسب أبو عجمية، وهو بائع متقاعد من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في امتحانات العام الماضي التي خاضها لأول مرة في حياته لكنه صمم على التقدم للامتحان للمرة الثانية، هذا العام.

ويدرس أبو عجمية، وهو أب لأربعة عشر ابنا وابنة، خمس ساعات يوميا ويبذل جهدا للتركيز مقاوما محاولات أحفاده الستة والثلاثين إقناعه باللعب معهم.

ويخوض أبو عجمية امتحاناته في غرفة خصصت له في المدرسة المحلية، إذ إنه يضطر لإملاء الإجابات على مساعدة له بعد أن أثرت جلطة أصابته على حركة يده.

وأظهرت أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة الأمية بين الفلسطينيين فوق عمر 15 عاما تبلغ 3.3 في المئة فقط وهي من أدنى المعدلات في العالم العربي.

وبدأ أبو عجمية الدراسة في مدرسة بقرية على مقربة من الرملة قبل النكبة عام 1948 حين اضطرت عائلة أبو عجمية إلى الهرب واللجوء إلى الضفة الغربية.

واضطر أبو عجمية إلى التخلي عن حلمه بالدراسة والعمل في بيع الأطعمة وبدأ بالتفكير في تحقيق أمنيته بعد تقاعده، مشددا على هدفه بأن يكون على قدم المساواة في التحصيل العلمي مع أولاده وأحفاده.

وتعلن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في منتصف يوليو تموز وتستعد العائلة للاحتفال إذا نجح عميدها لكن ابنه قال إن والده لا ينوي إكمال الدراسة والذهاب للجامعة.

 

 

 

 

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)