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أمل كلوني تنجب توأمين

6/6/2017

قال وكيل الممثل الأمريكي جورج كلوني إن أمل كلوني زوجة الممثل أنجبت توأمين.

وأضاف المتحدث ستان روزنفيلد أن أمل وجورج "استقبلا كلا من إيلا وألكسندر كلوني". وأن الطفلين والأم "بصحة جيدة ويشعرون بالسعادة".

وبذلك أصبحت أمل المحامية الحقوقية الدولية وزوجها نجم السينما أما وأبا للمرة الأولى.

وتزوجت أمل، 39 عاما، وجورج، 56 عاما، الممثل الفائز بجائزة الأوسكار، في إيطاليا عام 2014 وأثار زواجهما ضجة واسعة في أنحاء العالم.

ولم يكشف المتحدث عن مكان ولادة الطفلين لكن يبدو أن الزوجين أمضيا معظم وقتهما في الآونة الأخيرة في إنجلترا حيث يملكان واحدا من عدة منازل.

وحرص الزوجان خلال فترة الحمل على الابتعاد عن الأضواء.

المصدر : رويترز
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