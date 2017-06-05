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منوعات|الهند

شاهد: ولادة نادرة لعجل بملامح وجه إنسان

5/6/2017

شهدت قرية موزفرناجار الهندوسية بولاية أوتار براديش شمال الهند، ولادة نادرة لعجل بملامح تشبه وجه الإنسان!

وتوافد السكان المحليون من القرى المحيطة ليشهدوا جنازة العجل باعتباره إلها يقدسه الهندوس يشبه الرب فيشنو.

وولد العجل النادر بعيون وأنف وأذنين تشبه ملامح الإنسان، لكنه توفي بعد ساعة من ولاته، وتم وضع العجل في صندوق زجاجي تمهيدًا لحرقه.

وذكر أطباء بيطريون أن هذه مجرد تشوهات خلقية بسبب خلل جيني أثناء عملية تطور الجنين، فلم ينمُ بشكل صحيح.

وأظهر الفيديو مواطنين يقدمون أكاليل الزهور ويقومون بالانحناء أمام جثة الحيوان في الصندوق، للحصول على بركاته.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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