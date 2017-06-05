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شاهد: مسابقة للطائرات بدون طيار في شوارع باريس

5/6/2017

شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس مسابقة دوري أبطال الطائرات بدون طيار.

وتنافس في المسابقة 36 من الطيارين الأكثر موهبة الذين يُشغلون طائرات من دون طيار عبر مسار مليء بالحواجز في وسط المدينة والذي شمل نفقا بطول 600 متر تحت نصب قوس النصر.

وفاز الألماني نيكولاس سول من فريق فلاي دوينو كيس راسينغ، حيث أنهى السباق متقدما على زميله لوكاس واهل.

وستقام المرحلة المقبلة في النمسا على مدار يومين في منتصف أغسطس/آب يليها سباق في كل شهر من الأشهر التالية حتى النهائي في العاصمة الألمانية برلين في شهر ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : رويترز
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