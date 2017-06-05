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منوعات|البرازيل

شاهد: شابة تتظاهر بالحمل لإخفاء 3 كيلو كوكايين

5/6/2017

اعتقدت فتاة برازيلية أنها فكرت في وسيلة مضمونة لتهريب المخدرات، فتظاهرت بأنها حامل، لكنها لم تتمكن من خداع الشرطة العسكرية.

وتم ضبط الفتاة على متن إحدى الحافلات، على طريق مارشال روندون السريع بالقرب من بيريجوى أثناء حملة تقتيش روتينية، حيث أثارت الفتاة شكوك الشرطة فقاموا بتفتيشها واعتقلوها مع رجل آخر كان مسافرًا معها.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية، لقطات للفتاة بعد القبض عليها وتبيَّن أنها شابة تبلغ من العمر 24 عامًا، وأظهرت اللقطات أحد ضباط الشرطة وهو يكشف عن بطنها الوهمية التي كانت تحوي 3 كيلو غرامات من الكوكايين.

وظهر الضابط وهو يساعد الفتاة على قطع الشريط اللاصق بعدما تعثرت في فصل بطنها الوهمية الممتلئة بالكوكايين، عن جسدها.

وليس من الواضح نوعية العقوبة التي ستتلقاها الفتاة، كما ذكرت تقارير محلية أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها امرأة التظاهر بالحمل من أجل تهريب المخدرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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