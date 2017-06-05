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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: سيدة تلقي بنفسها أمام سيارة لإنقاذ طفل

5/6/2017

رصدت كاميرات المراقبة أمام أحد المطاعم بولاية كونيتيكت الأمريكية، لحظات بطولية ومأساوية –في آن واحد- لامرأة شجاعة ألقت بنفسها أمام سيارة مسرعة لإنقاذ حياة طفل من حادث مميت.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية، اللقطات التي انتشرت على نطاق واسع، باعتباره تصرفا بطوليا ونبيلا من السيدة التي كادت تضحي بحياتها لتُفادي الطفل من حادث دهس مميت.

وأظهرت اللقطات طفلا يمشي بصحبة امرأة وطفل آخر عندما لاحظت سيدة تسير خلفهم أن أحد الطفلين في طريق سيارة مسرعة جدًا اتجهت نحوه.

وحاولت السيدة دفع الطفل بعيدًا عن طريق السائق المتهور إلا أن السيارة دهستهما معا مصطدمة بقوة في حائط المطعم بمنطقة جونكوز في مدينة بريدجبورت.

وقالت الشرطة إن الطفل كان من الممكن أن يموت دهسًا لولا تدخل السيدة في الوقت المناسب على الرغم من عدم معرفتها بالطفل ولكنها تصرفت كأُمّ.

ونقلت السيدة والطفل إلى المستشفى وتعافت بينما لايزال الطفل يتعافى بعد جراحة لإنقاذ ساقيه، كما سيرُتب تكريم خاص للسيدة البطلة الأسبوع المقبل في قاعة المدينة.

وتم القبض على السائق -الذى دخل المستشفى أيضًا- ووجهت إليه تهمة القيادة المتهورة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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