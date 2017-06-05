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شاهد: سيارة تصدم سيدة تقود دراجة كهربائية بالصين

5/6/2017

تعرضت امرأة تقود دراجة كهربائية لعدة كسور بعدما عبرت إشارة مرور حمراء وصدمتها سيارة مسرعة بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث؛ حيث كانت السيدة تقود دراجة كهربائية وعبرت إشارة المرور رغم كونها حمراء، ما أدى إلى تعرضها لصدمة من سيارة مسرعة جاءت من ناحية اليسار لتصدمها.

ويظهر مقطع الفيديو وجود شاحنة على يمين السيارة، وهو ربما يكون السبب في إعاقة رؤية قائد السيارة وصدم الدراجة الكهربائية.

وقال مسؤولون بالشرطة إن الحادث وقع بمدينة جورانغ في 28 من مايو/أيار. وقد نقلت السيدة إلى المستشفى للعلاج حيث اتضح إصابتها بعدة كسور.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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