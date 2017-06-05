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شاهد: رقصات تقليدية في الأمم المتحدة

5/6/2017

شهدت الأمم المتحدة تنظيم رقصات تقليدية قدمها راقصون من جزر فيجي في بداية المؤتمر الأول للمحيطات بمشاركة مندوبين من نحو 200 دولة.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر خمسة أيام، سبل تحسين حماية محيطات العالم، وخصوصا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وتقول جماعات الدفاع عن البيئة إن المحيطات تواجه بالفعل مشكلات مثل النفايات البلاستيكية في شمال المحيط الهادئ، التي وصفتها بأنها مثل البساط الضخم.

ولكن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تقول إن الكثير من هذا التلوث ضئيل لدرجة أنه لا يمكن أن يُرى بالعين المجردة.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 30% من مخزون الأسماك في العالم يعاني من الصيد الجائر، بينما يتعرض نصف الأنواع للاستنزاف. كما تتعرض البيئات الطبيعية في المناطق الساحلية للضرر. وتقول الأمم المتحدة إنه البيئات البحرية فقدا 20% من الشعاب المرجانية في العالم خلال الفترة الماضية.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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