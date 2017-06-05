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شاهد: حرب "الفطائر" في بريطانيا

5/6/2017

شاركت عدة فرق دولية إلى جانب نحو عشرة فرق بريطانية في النسخة الموافقة للذكرى الخمسين لبدء ما يعرف بحرب فطائر الكاسترد.

وشاركت ثلاث فرق يابانية وفريقين من فرنسا وفريق من فنلندا في مسابقة هذا العام التي نظمت بمدينة كوكس هيث جنوب بريطانيا.

وبدأت المسابقة عام 1967 واستمرت حتى عام 1987 ولكنها توقفت بعد ضياع الكأس. ثم عادت المسابقة مرة أخرى عام 2007.

ويتكون كل فريق من أربعة لاعبين، ويقوم كل فريق برمي فطائر من الكاسترد على الفريق المنافس. وعند الإصابة في الوجه تحتسب ست نقاط وعند الإصابة في الكتفين تحتسب ثلاث نقاط وتحتسب نقطة واحدة عند تحقيق إصابة في باقي الجسم.

المصدر : رويترز
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