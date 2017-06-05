شاهد: تاجر مخدرات بث فيديو مباشر يتباهى بأمواله فسجل لحظة اعتقاله

ألقت الشرطة بولاية فلوريدا الأمريكية، القبض على تاجر مخدرات شاب أثناء بث مباشر عبر فيسبوك، يتباهى فيه بحصيلته من النقود.

وذكرت التقارير المحلية أن الشرطة داهمت منزل الشاب ويدعى بريون هولينغز (22 عامًا) بمدينة جاكسونفيل، بينما كان يبث فيديو على فيسبوك لايف يتباهى فيه بنقوده الورقية.

وأصيب الشاب بالرعب عندما سمع صوت ضباط الشرطة تطالبه بالخروج من منزله وتسليم نفسه قبل اقتحام المكان.

واعتقل رجال الشرطة الشاب بعد مداهمة المنزل والعثور على مسدس وذخيرة وحبوب الأوكسيكودون وقمع الكوكايين وبقية أدوات المخدرات.

واتُهم الشاب بحيازة مادة خاضعة للرقابة وحيازة الكوكايين وحيازة أدوات لصنع أو تسليم المخدرات.