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شاهد: انتشار واسع لإعلان تبرعات في النرويج

5/6/2017

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مؤثرة أثارت ضجة على الإنترنت، لإعلان تبرعات في النرويج يعلم الأطفال العطاء بدون أي إهانة أو ذل.

وأظهرت اللقطات طفلًا فقيرًا يجلس بين زملائه في الفصل المدرسي يتابعون الحصة، حتى سمحت لهم المعلمة بتناول الطعام في الوقت المحدد له، فأخرج كل طالب صندوق طعامه، ولكن الطفل الفقير كان صندوق طعامه فارغًا فاستأذن المعلمة على استحياء في الخروج.

وظهر يمشي جائعًا في طرقات المدرسة، ثم عاد الفصل بعد أن شرب بعض المياه وتأمل حاله، وعندما جلس على طاولته وهَمَّ بإعادة صندوق طعامه الفارغ لأسفل الطاولة وجد الصندوق ممتلئ بكل أصناف الطعام التي يتناولها زملائه، فنظر إليهم نظرة شكر مبتسمًا وبدأ بتناول طعامه وسطهم.

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعي المدى على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مستخدمون مصريون "بمناسبة إعلانات تبرعات الذل والشحاتة (التسول) اللي بنشوفها في مصر في رمضان؛ ده إعلان للتبرعات في النرويج، تعليم الأطفال العطاء بدون أي إهانة أو ذل".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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