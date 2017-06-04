فيديو: إيقاف برنامج ترفيهي في الجزائر بسبب هذا المشهد

أثارت حلقة في برنامج ترفيهي على قناة تليفزيونية جزائرية جدلا في الشارع الجزائري بسبب مضمونها الذي اعتبر إهانة في حق الكاتب الجزائري رشيد بوجدرة.

ونظم مثقفون وقفة أمام مبنى هيئة الضبط السمعي والبصري تنديدا بما وصفوه بالخروقات الخطيرة في برامج بعض الفضائيات الخاصة.

وكان الروائي رشيد بوجدرة قد قرر مقاضاة القناة، وقال إنه كلف محاميه بتقديم شكوى رسمية.

وخلال برنامج الكاميرا الخفية اقتحم عدد من منتحلي شخصية رجال أمن جزائريين، الاستوديو، وهددوا بوجدرة بالويل إن لم ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه، بعدما اتهموه بأنه ملحد ومتخابر مع دول أجنبية ما أثار غضب الكاتب وجعله يهرب من الاستوديو بعد نطق الشهادتين.

من جانبه قال زواوي بن حمادي رئيس هيئة الضبط السمعي البصري إن الهيئة تدين ما حدث وتصفه بأنه عمل غير أخلاقي.

وفي أول رد فعل أوقفت القناة بث برنامجها المثير للجدل وقدمت اعتذارها للروائي.