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طريقة للحصول على كل نتائج البحث عند استخدام غوغل

4/6/2017

عند استخدام موقع "غوغل دوت كوم" للبحث عن أي موضوع على الإنترنت، فإن محرك البحث يكتفي بشكل آلي بعرض النتائج وفقا للدولة الموجود فيها المستخدم الذي يجري البحث.

وبحسب مجلة "بي.سي ماغازين" المتخصصة في موضوعات التكنولوجيا فإن هناك طريقة ما لضمان عرض مجموعة أوسع من النتائج بما يتجاوز حدود الموضوعات التي يعرضها محرك البحث بصورة آلية وفقا للدولة التي يجري فيها البحث.

وللحصول على مجموعة أوسع من النتائج بما يتجاوز حدود الدولة يكتب المستخدم في خانة عنوان موقع الإنترنت "غوغل دوت كوم/إن.سي.آر" حيث Yن حروف "إن.سي.آر" تشير إلى عبارة "عدم الارتباط بالدولة" أثناء البحث.

في الوقت نفسهK فإن هذه الطريقة ستعمل فقط إذا لم يكن المستخدم قد قام بتسجيل دخول إلى حسابه على موقع "غوغل" حيث ستكون النتائج المعروضة في  هذه الحالة هي تلك المرتبطة بالدولة الموجود فيها المستخدم.

وإذا لم يكن المستخدم مستعدا لتسجيل خروج من حسابه على "غوغل" ويريد في الوقت نفسه إجراء بحث وظهور أكبر قدر ممكن من النتائج، يمكنه فتح نافذة  متصفح جديدة والدخول إلى موقع غوغل بالطريقة المذكورة ثم إجراء البحث. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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