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شاهد: مقدسيون يحيون ليالي رمضان بإضاءة فانوس ضخم

مقدسيون يحيون ليالي رمضان بإضاءة فانوس ضخم
مقدسيون يحيون ليالي رمضان بإضاءة فانوس ضخم
4/6/2017

على قرع الطبول يحتشد فلسطينيون في مدينة القدس القديمة من أجل إضاءة فانوس ضخم خاص بشهر رمضان.

ويبلغ ارتفاع الفانوس عشرة أمتار مما يجعله الأضخم في المدينة المقدسة.

وقال أسامة أبو عرفة مسؤول البرامج في مؤسسة رؤيا وهو أحد منظمي هذا الحدث إن الهدف منه هو جمع الناس معا للاحتفال بشهر رمضان.

وتحتشد أُسر لالتقاط صور (سيلفي) بجانب الفانوس الضخم والاندماج في الجو الاحتفالي.

وتأتي عملية إنارة الفانوس في إطار عدة أحداث ثقافية وأنشطة تُقام في القدس الشرقية خلال شهر الصوم.

وصنع هذا الفانوس بمشاركة عدد من المؤسسات الخيرية وبمساعدة متطوعين وتمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

        

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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