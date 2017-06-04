شاهد: فنانة فلسطينية تعيد تدوير المخلفات وتحولها لقطع ديكور

إيمان خشان فنانة فلسطينية توصلت لوسيلة خاصة لمساعدة البيئة وإحلال بهجة فريدة من نوعها لجزء من العالم يعاني الإهمال في العادة.

وتوصي إيمان، التي تقيم في مخيم شعفاط على مشارف القدس، جميع معارفها بألا يتخلصوا من مخلفاتهم وما لديهم من أشياء لا يريدونها وأن يحتفظوا بها ويجلبوها لها كي تعيد تدويرها وتحولها لقطع فنية مميزة لها أغراض ثقافية.

وبمساعدة أبناء إخوتها تنفذ إيمان حاليا مشروعا خاصا بقطع فنية صغيرة مثل مشروع بيوت عرائس صغيرة الذي تأمل أن تنظم معرضا له مستقبلا.

ويجلب الناس لإيمان أشياء مختلفة الأنواع مثل آنية الطهي والأدراج (الجوارير) المكسورة وأجزاء من الصواني وحتى الأحزمة، التي لم يعودوا في حاجة لها، لتبدع منها أي قطعة فنية.

وبدأت إيمان تصنع قطع الديكور من مواد معاد تدويرها منذ طفولتها إلى جانب موهبتها في الرسم.

وتعرض إيمان الكثير من قطعها الفنية في متاجر وتبيع بعض ما يطلبه مشترون منها.

وتباع القطع الفنية التي تبدعها إيمان بأسعار تبدأ من 20 شيكلا (5.6 دولار) وتصل حتى 700 شيكل (197 دولار) وفقا لحجم القطعة والمجهود الذي بُذل فيها.