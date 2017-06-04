شاهد: الأمير هاري يتناول الإفطار مع مسلمين في سنغافورة

بدأ الأمير هاري الأحد زيارة إلى سنغافورة تستمريومين بلقاء أطفال في أحد المراكز الاجتماعية المحلية وتناول الإفطار مع الجالية المسلمة.

واستقبلت مؤسسة إسلامية تسعى لتمكين الأطفال المحرومين الأمير هاري بإقامة حفل ثم عرض لفنون القتال.

وحضر الأمير هاري بعد ذلك حفل إفطار حضره أكثر من 100 من الجالية المسلمة في سنغافورة.

وهذه أول زيارة لهاري إلى سنغافورة حيث يشارك في بطولة كأس مؤسسة سنتيبيل لكرة الماء الاثنين (5 من يونيو/حزيران). وأسس الأمير هاري والأمير سيسو من ليسوتو مؤسسة (سنتيبيل) في عام 2006 من أجل مساعدة الأطفال المعرضين للخطر والشبان المصابين بالإيدز في ليسوتو وبوتسوانا في جنوب أفريقيا.