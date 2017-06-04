دراسة: الآلات تتفوق على البشر في غضون 45 عاما

كشفت دراسة شارك فيها أكثر من 350 خبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي أن هناك احتمالا بنسبة 50% أن تتفوق الآلات على البشر في أداء جميع المهام في غضون 45 عاما.

وأجريت الدراسة في جامعتي أوكسفورد البريطانية ويال الأمريكية، وأطلعت عليها مجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي كانوا قد شاركوا في مؤتمرات عالمية متخصصة في هذا المجال، وبلغ إجمالي الخبراء الذين أدلوا برأيهم في هذه الدراسة 352 خبيرا.

وأوضحت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني "نيو ساينتست" المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا أنه من المتوقع أن تتفوق الآلات على البشر في ترجمة اللغات بحلول عام 2024.

كما ستتفوق الآلات في كتابة المقالات المدرسية بحلول عام 2026، وفي قيادة الشاحنات بحلول عام 2027، وفي العمل بتجارة التجزئة في 2031، بل وفي كتابة واحدا من أفضل الكتب مبيعا بحلول عام 2049 وفي إجراء الجراحات بحلول عام 2053.

وذكرت إلينا فاسيلاكي من جامعة شيفيلد البريطانية أن "هناك أدلة متراكمة على أن الآلات يمكنها أن تتفوق على الذكاء البشري في المهام المركبة ولكن المتخصصة، ولكن لا توجد دلائل على أنه سوف تظهر في القريب أنظمة ذكاء اصطناعي تتمتع بنفس قدرات البشر على أداء المهام المتعددة".

ونقل موقع "نيو ساينتست" عن الباحث جيورجيس ياناكاكيس من جامعة مالطا في ماسيدا قوله إن معظم جوانب الدراسة ركزت على النواحي الإدراكية من الذكاء التي تتناسب مع المهام المحددة بشكل جيد، ولكن هناك جوانب أخرى من الذكاء، مثل الذكاء الانفعالي، تتجاوز عملية الإدراك".

وأضاف قائلا: "من المهم أن نتساءل متى سوف يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في مجال الفن أو النقد السينمائي" على سبيل المثال.