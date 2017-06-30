فيسبوك تختبر طائرات بدون طيار لتوصيل الإنترنت لمناطق نائية

قالت شركة فيسبوك إنها أجرت تجربة ثانية لإطلاق طائرة بدون طيار بهدف توصيل الإنترنت إلى المناطق النائية.

وتعتزم فيسبوك تطوير أسطول طائرات بدون طيار تعمل بضوء الشمس للتحليق لشهور والتواصل فيما بينها عبر أشعة الليزر وتوصيل الإنترنت إلى المناطق أسفلها.

وأعلنت الشركة نجاح تجربتها الأولى التي أجرتها في يونيو/حزيران 2016 بعدما حلقت الطائرة بدون طيار فوق صحراء أريزونا لمدة ساعة و36 دقيقة أي أطول من الوقت المقرر لها بثلاث مرات. وقالت فيما بعد إن الطائرة تحطمت قبل لحظات من هبوطها وإن أضرارا لحقت بأحد جناحيها.

وقال مارتن لويز جوميز مدير منصات الطيران في فيسبوك إن التجربة الثانية جرت في 22 مايو/أيار، وإن الطائرة حلقت لمدة ساعة و46 دقيقة قبل أن تهبط قرب مدينة يوما في أريزونا وإن أضرارا "قليلة طفيفة يسهل إصلاحها لحقت بها".