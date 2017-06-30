شركة يابانية تطور جهازاً لتكييف الأبقار في الصيف

طوّرت شركة ملابس داخلية يابانية جهازاً يقي الأبقار من درجات الحرارة المرتفعة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن شركة "غونزه (gunze)" التي طوّرت تلك الملابس، رصدت قلق المزارعين من تراجع إنتاج حليب الأبقار صيفاً.

وأوضحت أن الشركة طورت جهازاً، أطلقت عليه اسم "Ushi bull" وهو رداء للأبقار، يتمتع بخاصية مواجهة الحرارة العالية.

وصنع الجهاز من قماش مشدود، يستخدم عادة في الملابس الرياضية، مزود بمجسات استشعار الحرارة والرطوبة، ويضخ الماء لدى جفافه في عدد من القنوات الموزعة على كامل الرداء، بما يحفظ للأبقار البرودة والرطوبة المناسبتين.

وتشير نتائج اختبار الجهاز إلى قدرته على خفض درجة حرارة الأبقار بنحو 5 درجات مئوية.

وبحسب مركز تكنولوجيا الغابات والزراعة والأسماك الياباني، فقد لوحظ تحسن في إنتاج الأبقار للحليب مع استخدام جهاز "Ushi bull".